All’ospedale di Pantelleria ancora sospesi i servizi endoscopici: “Grossi disagi per i cittadini”

L’ospedale di Pantelleria periodicamente vive dei momenti di stallo soprattutto per mancanza di personale. Perdura la sospensione dei servizi di colonscopia e gastroscopia presso il “Nagar”. L’assessora comunale alla Salute, Adele Pineda, ha segnalato con una nota ufficiale il disservizio all’Azienda Sanitaria Provinciale, ricordando di avere già inviato, lo scorso 21 agosto, una comunicazione all’ASP di Trapani senza ricevere risposta, sottolineando come la mancanza di un servizio essenziale costringa i cittadini a recarsi sulla terraferma, con evidenti disagi economici e sanitari per i continui viaggi. L’assessora ha infine rinnovato la propria disponibilità alla collaborazione con le autorità sanitarie e ha espresso apprezzamento per il personale medico e infermieristico che continua a operare con dedizione nonostante le difficoltà.