A Marsala secondo week end con “Le Vie dei Tesori”

La stanza dove Paolo Borsellino lavorò per oltre cinque anni, all’interno dell’ex Palazzo di Giustizia di Marsala, diventa un Museo della Memoria e sarà visitabile nei due weekend delle “Vie dei Tesori” (18-19 e 25-26 ottobre 2025). Lo studio del magistrato, rimasto intatto con scrivania, documenti e bandiera tricolore, è parte del programma del festival organizzato in collaborazione con il Comune di Marsala, il Parco archeologico di Lilibeo, UniCredit e il progetto internazionale CHORAL. Marsala sarà protagonista con diversi itinerari: sabato mattina, una passeggiata archeologica condotta con ArcheOfficina e l’archeologo Giovanni Polizzi porterà alla scoperta delle antiche domus di Lilibeo, nascoste sotto edifici moderni.

Per i più piccoli è previsto un laboratorio creativo, mentre per gli appassionati di enogastronomia non mancheranno esperienze sensoriali, tra cui la visita al museo John Woodhouse con degustazioni di vini a cura dell’Enoteca della Strada del Vino di Marsala, oltre alle Cantine Pellegrino e Bianchi. Tra i siti aperti al pubblico anche l’Istituto Agrario Abele Damiani, ospitato nell’ex Convento San Carlo del XVII secolo. Gli studenti guideranno i visitatori tra il giardino storico, l’aula magna, il museo etnoantropologico e il laboratorio di enologia, con assaggi dei vini prodotti in loco. Torna inoltre il percorso archeologico del Parco di Lilibeo con tappe alle Latomie Niccolini, all’ipogeo di Crispia Salvia, alla Chiesa di San Giovanni e all’antro della Sibilla, fino al suggestivo Parco delle Cave. Il festival è patrocinato dalla Camera dei Deputati, dal Ministero della Cultura e sostenuto dall’Assessorato regionale al Turismo con fondi FUNT del Ministero del Turismo.