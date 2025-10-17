Un velista della Lega Navale di Trapani a bordo della nave-scuola Palinuro 

Il giovane Nicolò Virgilio socio della Lega Nazionale Italiana sezione di Trapani, da cinque giorni è in navigazione a bordo della nave-scuola Palinuro della Marina Militare. Nicolò, insieme ad altri ragazzi è salpato il 10 ottobre 2025, da Cagliari per prendere parte alla Campagna d’Istruzione 2025. La navigazione si concluderà a Napoli il 22 ottobre, con sosta intermedia a Viareggio. L’iniziativa, cui ha aderito con entusiasmo la sezione di Trapani, rientra nel progetto promosso dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana in collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina Militare, che mette a disposizione dei giovani soci tra i 16 e i 24 anni la possibilità di vivere un’esperienza unica di vita di bordo e di formazione marinaresca.

«Durante i giorni di navigazione – ricorda il presidente della LNI di Trapani, Piero Culcasi – Nicolò ha l’opportunità di affiancare l’equipaggio della Palinuro e di partecipare alle attività quotidiane di bordo, sperimentando in prima persona i valori di disciplina, spirito di squadra e amore per il mare che da sempre uniscono Marina Militare e Lega Navale Italiana». La nave scuola Palinuro, con le sue storiche vele e il fascino della tradizione marinara, rappresenta uno straordinario strumento di formazione per i giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del mare e della navigazione. «Siamo felici e orgogliosi che un nostro socio abbia preso parte a questa prestigiosa esperienza – ha dichiarato il Presidente Culcasi -. Per i ragazzi della Lega Navale è un’occasione di crescita, un modo per vivere il mare da protagonisti e comprendere davvero cosa significhi essere parte di una comunità marinara. Al nostro Nicolò, la Sezione ha augurato Buon Vento e un’esperienza indimenticabile».