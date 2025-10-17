La consigliera comunale Elia Martinico (FI) ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Massimo Grillo e all’assessore ai Lavori Pubblici Ivan Gerardi, sollevando una serie di criticità in merito allo stato del patrimonio urbano di Marsala, con particolare riferimento a strade, marciapiedi e impianti di illuminazione pubblica, soprattutto nelle contrade e nelle zone periferiche. Secondo quanto denunciato dalla consigliera, molte strade comunali versano in condizioni di evidente degrado, con buche, cedimenti e avvallamenti dell’asfalto che costituiscono un serio pericolo per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

La mancata manutenzione ordinaria, osserva la Martinico, non solo aggrava la situazione, ma “… comporta maggiori costi per interventi straordinari e possibili debiti fuori bilancio legati a richieste di risarcimento per danni a persone o veicoli. Non meno preoccupante è la condizione di numerosi marciapiedi, danneggiati o irregolari, che rappresentano un rischio concreto per pedoni, in particolare anziani, bambini e persone con disabilità, con frequenti cadute e infortuni”. La consigliera evidenzia inoltre la mancanza di uniformità e programmazione negli interventi di manutenzione dell’illuminazione pubblica, con molte aree della città lasciate al buio, situazione che favorisce atti di vandalismo e microcriminalità. Un altro punto critico riguarda i lavori di scavo per la posa della fibra ottica e di altri sottoservizi eseguiti da ditte private, che spesso — secondo Martinico — “… lasciano le strade in condizioni peggiori rispetto a prima, con ripristini sommari non conformi agli standard tecnici. In assenza di controlli adeguati da parte degli uffici comunali, la qualità e la durata del manto stradale rischiano di deteriorarsi ulteriormente, generando ulteriori costi per il comune e disagi per i cittadini”.

Nell’interrogazione, la consigliera Martinico chiede all’Amministrazione comunale: se esiste una programmazione aggiornata degli interventi di manutenzione stradale e, in caso affermativo, di poterne visionare il piano; quali risorse economiche siano state stanziate nel bilancio 2025 (e negli anni precedenti) per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi; quali criteri vengano utilizzati per stabilire le priorità degli interventi e se esista una mappatura ragionata delle criticità nel territorio comunale; se è stato predisposto un piano di manutenzione dell’illuminazione pubblica, con interventi tempestivi e uniformi, e quali siano le ditte incaricate della gestione del servizio; se il comune effettua controlli sistematici sui lavori di scavo eseguiti da ditte private per la fibra ottica e altri sottoservizi, e quali provvedimenti sanzionatori intenda adottare in caso di inadempienze; se si intendano adottare misure urgenti per eliminare le situazioni più pericolose, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre il rischio di nuovi debiti fuori bilancio derivanti da incidenti e danneggiamenti. “La manutenzione del patrimonio stradale e dell’illuminazione pubblica rappresenta un servizio essenziale, non solo per la vivibilità urbana ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini, ed è dovere dell’amministrazione garantire una pianificazione organica e costante delle attività, evitando interventi frammentari e privi di coordinamento”, conclude la componente di Forza Italia.