Tutta la nuova programmazione nelle sale cinematografiche marsalesi

A Marsala nuova settimana e nuove programmazioni cinematografiche. Al Cine Teatro Don Bosco (vicolo Stovigliai) verrà proiettato alle ore 18 e alle 21, il film “After the Hunt – Dopo la Caccia” con Julia Roberts, un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Al Cinema Golden doppia programmazione e uno speciale. Alle 17.30 e alle 19.30 in sala c’è “Squali” con James Franco. Un 19enne della Provincia veneta insieme ai suoi amici ha pianificato un viaggio estivo in Spagna, simbolo di libertà. Alle ore 21 verrà proiettato il film “Tron: Ares” con Jared Leto alle ore 21. L’atteso ritorno nel mondo digitale di Tron. Azione, effetti visivi mozzafiato e una nuova avventura nel cyberspazio. Solo il 20 e 21 ottobre alle ore 19 e 21 al Golden “Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra” che ripercorre la figura dell’artista grazie anche alla regia di Roberto Andò.