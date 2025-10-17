Il Marsala Futsal incontra l’Acri per la prima in casa

Il Marsala Futsal, reduce dalla bella vittoria a casa del Futsal Mazara, torna in campo tra le mura amiche del Palasport San Carlo sabato 18 ottobre, alle ore 16, per la prima gara interna, la seconda giornata del Campionato di A2 girone D. Questa volta sarà l’Acri a varcare la soglia del Palazzetto lilybetano. In panchina ancora l’allenatore in seconda, Giuseppe Castiglione. Il nuovo arrivato di stagione, Mattia Noto, parla a nome del gruppo in vista della prossima gara: “Ci stiamo preparando benissimo perchè davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare bella figura. Stiamo mettendo tutti i nostri mezzi a disposizione per giocare una bella partita”. Il Marsala recupera molte assenze per squalifica, tra cui i preziosi Patti e De Bartoli, restano però fuori Romano e Valenti, che devono ancora scontare il provvedimento inflitto dal giudice sportivo. Inoltre la società comunica che per sopravvenuti impegni familiari, Luigi Avola non ricoprirà più il ruolo di Team Manager della Prima Squadra né quello di Allenatore dell’Under 15. La guida tecnica dei giovani verrà affidata al calcettista Matteo Cazzin, mentre l’incarico di Team Manager viene affidato ad interim al Responsabile del Settore Giovanile, Leandro D’Alessandro (foto: Photo Passion Events).