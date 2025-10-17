A Giacomo Manzo il titolo di Ambasciatore del Vino Marsala nel mondo

All’enologo marsalese Giacomo Manzo è stato conferito il prestigioso titolo di Ambasciatore del Vino Marsala dal Venice International Wine Trophy, con la seguente motivazione: “Per la sua instancabile attività di diffusione della conoscenza di questo grande vino, in Italia e all’estero”. Funzionario dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), Manzo è stato ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Municipale dal sindaco Massimo Grillo, che ha voluto congratularsi personalmente per questo importante riconoscimento. “Promuovere le eccellenze del territorio in cui si vive significa amare la propria città – ha dichiarato il sindaco –. Giacomo Manzo, con la sua attività di divulgatore e profondo conoscitore del vino Marsala, continua a portarne in alto l’immagine, promuovendola in Italia e all’estero”.

Durante l’incontro, Grillo ha inoltre ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale – in sinergia con l’assessore all’Agricoltura Gaspare Di Girolamo – a sostegno del comparto vitivinicolo marsalese, anche attraverso un dialogo costante con produttori ed esperti del settore. Giacomo Alberto Manzo, già docente a contratto nel Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Marsala e già Segretario di Assoenologi Sicilia, è da anni una figura di riferimento per il mondo del vino. Nel 2016 è stato anche tra i promotori della candidatura del territorio marsalese a Patrimonio UNESCO. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia a livello regionale che nazionale. Un riconoscimento, quello ricevuto a Venezia, che celebra non solo una carriera di eccellenza, ma anche un profondo atto d’amore verso il territorio marsalese e il suo vino simbolo.