Vaccini senza prenotazione, ad ottobre nei presidi di Trapani

I weekend della prevenzione primaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, voluti dal Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti, si terranno per la vaccinazione Open, ovvero senza prenotazione, per l’antinfluenzale, l’antipneumococcica, l’anti-HPV e l’anti-Herpes Zoster, di bambini, studenti, soggetti a rischio e adulti over 60. L’iniziativa, organizzata dall’Unità operativa complessa Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva diretta da Gaspare Canzoneri, è promossa per facilitare l’accesso all’offerta vaccinale, e si terrà:

– sabato 18 ottobre dalle 09:00 alle 12:00 al Poliambulatorio del distretto di Trapani (Palazzo Verde), in via Cesarò 125 ;

– sabato 25 e domenica 26 ottobre dalle 09:00 alle 12:00 all’Ambulatorio vaccinale distrettuale della Cittadella della Salute (palazzo Giglio).

Verranno attivate sedute straordinarie dedicate all’erogazione gratuita delle seguenti vaccinazioni e al relativo counseling:

– Vaccino antinfluenzale (bambini dai 2 anni, adolescenti e ragazzi che frequentano scuole e università, adulti over 60 e a tutti i soggetti a rischio);

– Vaccino antipneumococcico (adulti over 60 e tutti i soggetti a rischio)

– Vaccino anti-HPV (per tutti i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni d’età, con gratuità estesa a vita per le donne nate dal 1996 in poi e per gli uomini nati dal 2003 in poi)

– Vaccino anti-Herpes Zoster (soggetti di 65 anni e, comunque, a partire dai 18 anni, per coloro che presentano fattori di rischio quali: immunodeficienza congenita o acquisita, recidive o forme gravi di Herpes Zoster, diabete mellito, patologie cardiovascolari, BPCO e altre patologie polmonari croniche, IRC e in dialisi (previa valutazione sanitaria).