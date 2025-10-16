“Ritmo: il tempo dell’impresa che cresce”, incontro del Rotary di Trapani all’Università

Si terrà domani, venerdì 17 ottobre, a partire dalle 17.30, al Principe di Napoli, sede del Polo Universitario di Trapani, il convegno organizzato dal Rotary Club Trapani guidato dall’avv. Salvo d’Angelo. “Ritmo: il tempo dell’impresa che cresce. Imprese, università ed istituzioni a confronto” è il titolo dell’incontro. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama regionale. Previsti gli interventi del presidente Sicindustria, Luigi Rizzolo, del Magnifico Rettore del Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri di Palermo e del sindaco del capoluogo siciliano, On. Roberto Lagalla. A moderare l’appuntamento, Antonio Trama, firma de La Repubblica. “Il Rotary Trapani intende contribuire alla crescita della comunità con un spirito di servizio che contraddistingue questo Club – afferma Salvo D’Angelo -. Con questo convegno intendiamo creare uno spazio dedicato al territorio, partendo dalla crescita economica che passa, inevitabilmente, dalle imprese locali”.
Sociale