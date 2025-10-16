Radioterapia a Trapani, il progetto passa in Commissione regionale Lavori pubblici

Il progetto per la realizzazione del reparto di Radioterapia a Trapani in questi giorni sarà esaminato dalla Commissione regionale Lavori Pubblici dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. Dopo il passaggio al Genio Civile di Trapani per ulteriori adempimenti richiesti su alcuni aspetti strutturali, la Commissione dovrebbe essere l’ultimo passaggio di un lunghissimo iter burocratico che auspichiamo si concluda positivamente. Il Comitato promotore per la Radioterapia a Trapani – inserito nel più complessivo progetto di ampliamento dell’ospedale Sant’Antonio Abate – ha scritto alla Commissione regionale e chiesto di essere informato sui tempi e su tutti gli eventuali step necessari per l’approvazione del progetto. “Crediamo sia arrivato il momento di chiudere questa pagina aperta da oltre quattordici anni, e di avviare ogni azione concreta per la realizzazione del reparto all’ospedale provinciale di Trapani, forse unico capoluogo di provincia sprovvisto del servizio – afferma il Comitato Promotore per la Radioterapia a Trapani -. Non possiamo in questa sede non ricordare il recente caso di malasanità che si è verificato nella nostra provincia e di cui è rimasta vittima la professoressa Maria Cristina Gallo, che ha denunciato con coraggio l’attesa diotto mesi per avere l’esito dell’esame istologico e nei giorni scorsi deceduta dopo la lotta contro un tumore scoperto troppo tardi”. Il Comitato aggiunge: “Non vogliamo ripercorrere l’iter nebuloso e tutti gli inciampi di una politica a dir poco disattenta sulla questione, adesso i fondi ci sono e devono essere destinati al più presto alla Radioterapia attesa da migliaia di pazienti che per sottoporsi alle cure necessarie devono recarsi all’ospedale di Mazara del Vallo oppure rivolgersi alle strutture sanitarie di Palermo, con grandi disagi e aggravi di costi”.

È del 31 dicembre scorso la delibera Asp che dava il via libera al bando e al disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori a causa dell’ulteriore passaggio al Genio Civile: “Ci auguriamo adesso che la Commissione regionale Lavori Pubblici esiti favorevolmente e in tempi brevi il progetto redatto dall’Asp che prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nell’area alle spalle dell’ospedale con quattro elevazioni, di cui una seminterrata, per un importo complessivo di 40 milioni e 723 mila euro. I cittadini devono essere informati e il Comitato per la Radioterapia terrà alta l’attenzione sulla questione. Basta con le attese e le promesse. La salute in Sicilia non è un diritto?”.

