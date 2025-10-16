Pugliese (FdI): “A breve il centrodestra presenterà il candidato a sindaco per Marsala” VIDEO

Lele Pugliese consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Marsala.

E’ stato più volte detto che continua tra le forze politiche la ricerca del candidato unitario del centro destra per la carica di sindaco. A che punto sono le “trattative”?

“Come ha dichiarato proprio alla vostra testata nei giorni scorsi il presidente comunale del mio partito Michele Debonis, siamo impegnati con tutte le risorse a lavorare per individuare il soggetto che unisca e porti lo schieramento a vincere le prossime amministrative. Fratelli d’Italia che è certamente centrale nel progetto ed è fortemente impegnata nella stesura di un programma per la città”.

Ci sono delle aspirazioni di partiti e movimenti che cercano di proporre loro soggetti per la carica di candidato a sindaco.

“Lavoriamo per un candidato che ci possa rappresentare tutti. Considerando che dopo le amministrative si scivolerà verso le elezioni regionali e i partiti cercano giustamente visibilità”.

Che tempi vi siete dati per presentare il candidato sindaco alla città?

“Tempi ormai brevi. Lavoriamo anche per proporre contestualmente alla città, come è normale che sia, un programma di forte impatto”.

Cambiando argomento, in questi giorni nella città lilibetana ci sarà una manifestazione editoriale “particolare”, Il Marsala Noir Festival, sappiamo che lei è impegnato in prima persona nell’organizzazione…

“Tra pochissimi giorni all’interno del Parco Archeologico partirà la rassegna dedicata alla letteratura investigativa in un luogo magico per se stesso. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’assessore regionale Roberto Scarpinato che ci ha dato una mano sposando il nostro progetto. Sono certo che in tanti appassionati e non del settore visiteranno l’evento che si terrà il 17 e 18 ottobre e che sarà dedicato alla narrativa giallo-poliziesca e che vedrà la presenza di autori e critici letterari del settore”.

