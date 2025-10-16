Il Porto di Trapani cresce nel traffico crocieristico: 2025 da record

Il 2025 si preannuncia un anno storico per la crocieristica in Sicilia, con oltre 2 milioni di passeggeri movimentati (+10% sul 2024) e più di 1.000 toccate nave (+17%). È quanto emerge dallo studio presentato da Risposte Turismo in vista dell’Italian Cruise Day di Catania, forum di riferimento per il settore, in programma il 24 ottobre. Un contributo importante a questo traguardo arriva dal porto di Trapani, che continua a guadagnare centralità nel panorama crocieristico regionale. Nel 2025, infatti, lo scalo trapanese è atteso ad accogliere circa 25.000 crocieristi e 58 approdi, confermando la tendenza in forte crescita già registrata nel 2024, con 19.218 passeggeri e 63 navi approdate.

I dati parlano chiaro: si registra un aumento del 61,2% dei passeggeri e oltre il 57% delle navi rispetto all’anno precedente. Un risultato frutto anche dell’interesse di nuove compagnie internazionali, ben cinque nel solo 2024, tra cui spiccano nomi di prestigio come Regent Seven Seas Cruises e Crystal Cruises, che hanno scelto Trapani per le proprie rotte nel Mediterraneo. Durante una conferenza stampa nel 2024, Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ha illustrato i progetti di sviluppo infrastrutturale e accoglienza che stanno ridisegnando il futuro del porto e della città. Il trend è chiaro: Trapani non è più solo un porto di passaggio, ma una vera e propria porta di accesso strategica per il turismo esperienziale in Sicilia occidentale. Il 2025 segna dunque una tappa fondamentale per consolidare il ruolo di Trapani nel sistema crocieristico del Mediterraneo.