Il Porto di Trapani cresce nel traffico crocieristico: 2025 da record

redazione

Il Porto di Trapani cresce nel traffico crocieristico: 2025 da record

Condividi su:

giovedì 16 Ottobre 2025 - 07:00

Il 2025 si preannuncia un anno storico per la crocieristica in Sicilia, con oltre 2 milioni di passeggeri movimentati (+10% sul 2024) e più di 1.000 toccate nave (+17%). È quanto emerge dallo studio presentato da Risposte Turismo in vista dell’Italian Cruise Day di Catania, forum di riferimento per il settore, in programma il 24 ottobre. Un contributo importante a questo traguardo arriva dal porto di Trapani, che continua a guadagnare centralità nel panorama crocieristico regionale. Nel 2025, infatti, lo scalo trapanese è atteso ad accogliere circa 25.000 crocieristi e 58 approdi, confermando la tendenza in forte crescita già registrata nel 2024, con 19.218 passeggeri e 63 navi approdate.

I dati parlano chiaro: si registra un aumento del 61,2% dei passeggeri e oltre il 57% delle navi rispetto all’anno precedente. Un risultato frutto anche dell’interesse di nuove compagnie internazionali, ben cinque nel solo 2024, tra cui spiccano nomi di prestigio come Regent Seven Seas Cruises e Crystal Cruises, che hanno scelto Trapani per le proprie rotte nel Mediterraneo. Durante una conferenza stampa nel 2024, Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ha illustrato i progetti di sviluppo infrastrutturale e accoglienza che stanno ridisegnando il futuro del porto e della città. Il trend è chiaro: Trapani non è più solo un porto di passaggio, ma una vera e propria porta di accesso strategica per il turismo esperienziale in Sicilia occidentale. Il 2025 segna dunque una tappa fondamentale per consolidare il ruolo di Trapani nel sistema crocieristico del Mediterraneo.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta