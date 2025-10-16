Lo Curto difende la ‘vecchia politica’: “Siamo servitori dello Stato” basta odio e body shaming

Con una lettera, l’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto, difende alcuni suoi ‘colleghi’, dagli attacchi sconsiderati ricevuti sui Social e dall’eccessivo uso anche del body shaming:

“Gentile Direttore, mentre la politica tiene banco, i leoni da tastiera attaccano chi ha esercitato o ancora esercita ruoli politici o istituzionali. Come se fare politica sia una colpa e non un dovere civico e morale.La famelica cattiveria che con maldicenza attacca pubblici personaggi( Pietro Pizzo, Giulia Adamo, Eleonora Lo Curto ma anche Nicola Fici Coppola e altri più o meno giovani) con l’intento di demolirne l’immagine e di influenzare la pubblica opinione esprime il grave pregiudizio in perfetto stile qualunquistico di chi da anni non va a votare. Persone frustrate per i propri insuccessi e odiatori seriali di quanti nella vita emergono e sono stimati per ciò che hanno saputo fare.

Nella mia vita (e lo scrivo a beneficio di chi non mi conosce ma si permette di parlare e scrivere contro di me), vanto tanti primati, a 29 anni (per concorso ) la più giovane Direttrice Didattica, nel 96 la prima e ad oggi unica Presidente del Consiglio Comunale donna, nel 2001 la prima Deputata Regionale della Prov. di TP, nel 2009 la prima donna siciliana eletta nel PE, e nel frattempo tanto altro di cui non dico ma che nella scuola e in società mi hanno fatto guadagnare stima e affetto veri e sinceri. Mi godo la mia pensione con la coscienza di aver fatto sempre il mio dovere e mai i miei personali interessi, consapevole di aver tanto avuto dalla vita ma anche di aver dato e restituito alla collettività con serietà, impegno e determinazione. Per Marsala nel 2003 con un mio emendamento in finanziaria si approva l’innalzamento dell’indice di fabbricabilità nelle zone agricole dallo 0,003 allo 0,10. In PE vinco la battaglia a difesa della pesca del gambero rosso di Mazara del Vallo, nell’ultima legislatura 40 milioni di € per opere pubbliche nei comuni della nostra provincia e gli stanziamenti che hanno salvato l’aeroporto di Birgi di cui è testimone S. Ombra da me fatto nominare da Musumeci. E ancora il contributo di 5000 € per le partorienti delle piccole isole, quello di 600€ per l’acquisto di parrucche per le malate oncologiche, i 100 mila € per riparare i pontili dello stagnone e tanto altro scritto nelle leggi di riforma dell’edilizia e dell’urbanistica, 20milioni di € per le imprese dei fiori recisi , 4 milioni per salvare l’IRVO…Potrei continuare ma non serve.

Vorrei spendere due parole per Pietro Pizzo e Giulia Adamo perché purtroppo la gente fa presto a dimenticare il bene ricevuto, il lavoro ottenuto , la dignità salvata grazie a chi come Pietro Pizzo, quel lavoro ha reso possibile insieme a tante opere pubbliche importanti per la Città. Quando Pizzo era in auge una schiera di cortigiani lastricavano di fiori il suo passaggio. Come fosse stato un re. Nel momento della caduta il vuoto cosmico ha abitato la sua vita e se oggi rilascia un’intervista picconate a mai finire. Un’ultima notazione su Giulia Adamo. Amata, temuta e rispettata nonostante il caratteraccio. Oggi insulsi commenti la definiscono vecchia e andata, mentre dovrebbero ancora ringraziarla per la capacità di aprire l’aeroporto agli usi civili, per essere stata un ottimo Presidente di provincia, per aver lasciato l’ARS per candidarsi a sindaco di Marsala dove se non si fosse dimessa avrebbe fatto realizzare il porto per cui c’erano 50milioni di € stanziati . Se ancora noi abbiamo voglia di impegnarci politicamente é perché nutriamo una passione che l’età alimenta e che purtroppo tanti giovani non possiedono. La politica vera si fa con il cuore che sorregge nelle difficoltà,con la testa che pensa le soluzioni ai problemi, con la capacità di trovare alleati e sostenitori in chi esercita potere al governo regionale e nazionale, con il rispetto delle regole e con il confronto leale. La città ha bisogno di braccia tese e di abbracci solidali, di occhi pieni di visioni, di pensieri veloci e costruttivi e di tanto appassionato impegno. C’è chi fa di tutto per alimentare la rissa, la confusione e lo scontro. La buona politica e la corretta amministrazione si fanno lavorando a pancia bassa, in modo umile ma determinato.

[ Eleonora Lo Curto ]