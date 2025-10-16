A Gibellina è “Urban Guerrilla”, come trasformare gli spazi pubblici

Dal 17 al 18 ottobre prossimi Gibellina sarà teatro di un intervento di “Urban Guerrilla”: arriveranno in città professionisti, ricercatori ed esperti italiani e internazionali del Placemaking per dare vita a un Fest-Val che realizzerà momenti di “trasformazione temporanea degli spazi pubblici”. Promosso e finanziato dal Bosch Alumni Network e dalla Fondazione Robert Bosch di Stoccarda, l’evento metterà in cantiere diverse “attivazioni”, workshop, laboratori, interventi di Placemaking tattico e incontri, che mirano a creare uno spazio di riflessione condivisa e di sviluppo di competenze attorno alla storia e alla contemporaneità del progetto Gibellina.

Il momento clou della due giorni vedrà la realizzazione di intervento urbano collettivo, in cui la comunità locale e i membri del Bosch Alumni Network co-creeranno un prototipo del progetto “Verde Conviviale/ Walking3”, una struttura mobile e replicabile che unisce natura e socialità, realizzata in legno e altri materiali naturali. Per il progetto “Female Face of Gibellina”, Lidjia Pisker ha raccolto le testimonianze di alcune donne di Gibellina e, facendo tesoro dei loro ricordo della vecchia città. Si inizia il 17 alle 15.30 in viale Indipendenza Siciliana e il 18 alle ore 12 (camminata per le vie della città con partenza dal Museo d’Arte Contemporanea – viale Segesta):