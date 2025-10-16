L’autorizzazione per l’organizzazione eventi passa al Comune, a Marsala richieste online

Il settore Suap del Comune di Marsala, diretto dal Segretario Generale Andrea Giacalone, ha pubblicato un Avviso sulla “organizzazione di eventi” nel territorio, online sulla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-per-pubblici-spettacoli. Il rilascio del provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 68 del T.U.L.P.S. – prima di competenza della Questura – da oggi fa capo al Comune. In particolare, sarà il SUAP a rilasciare – al termine di un complesso procedimento istruttorio – l’autorizzazione alla realizzazione di eventi con le caratteristiche del pubblico spettacolo (teatro, concerto, cinema, ecc.), prevista e disciplinata dal citato art. 68.

Alla luce della nuova normativa da oggi in vigore (D. Lgs. n° 138 del 12 settembre 2025), l’Amministrazione comunale invita gli interessati a presentare l’istanza all’ufficio SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, almeno trenta giorni prima dell’evento. Con riguardo, invece, ai “pubblici trattenimenti” (tra i quali, giostre, spettacoli itineranti, sfilate auto storiche, bande musicali, sagre e degustazioni,, presentazione di libri, mostre, flash mob, processioni religiose, intrattenimenti vari senza palco e impianto elettrico, ecc.) – art.69 del T.U.L.P.S. – l’istanza va inoltrata con le medesime modalità previste dal richiamato art. 68, sempre tramite il portale “Impresa in un giorno.