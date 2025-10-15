Marsala, si temono altri allagamenti. Task force con Polizia Municipale e associazioni

Permane lo stato di allerta gialla a Marsala anche per domani, con abbondanti precipitazioni previste già da questa sera. Pertanto, le istituzioni preposte stanno monitorando la situazione per un pronto intervento. È quanto è emerso dalla riunione della COC – Protezione civile comunale presieduta dal sindaco Massimo Grillo, appena conclusa. Assieme a dirigenti e funzionari tecnici, è stato fatto il punto le criticità emerse e le soluzioni adottate per il graduale ritorno alla normalità.
Contestualmente, a scopo preventivo, è stata disposta una task force tra Polizia Municipale e associazioni di Protezione civile, per rendere immediatamente reperibili mezzi e personale – fin da questa sera – in caso di emergenza, al fine di monitorare alcune strade e regolare il transito veicolare. A tal fine, l’Amministrazione comunale invita a prestare attenzione alle zone solitamente a rischio criticità, quali ad esempio sottopasso di Via Ugdulena, Via senatore Pino Pellegrino (ex via Vecchia Mazara), contrada Ponte Fiumarella, strada comunale Fiumara Sant’Onofrio, quartiere Sappusi…
