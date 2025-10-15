A “Il mare colore dei libri” la poesia in musica di Claudia Fofi. VIDEO

La scrittrice e cantautrice Claudia Fofi con il suo Concerto di Poesie ha regalato un momento anche musicale al Festival dell’editoria “Il mare colore dei libri” di Marsala. La quinta edizione andata in scena il 20 e 21 settembre all’interno del Museo e del Parco Archeologico Lilibeo, ha potuto godere di un reading poetico e musicale che ha visto l’autrice dialogare con Violetta Isaia e Vincenzo Piccione. Il pianista Fabio Gandolfo ha accompagnato Claudia Fofi al piano consentendo così di poter creare un’atmosfera rilassata e spirituale, grazie anche all’omaggio a Franco Battiato, compianto cantautore siciliano.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA