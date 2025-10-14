Salva un uomo chiuso in auto in coma diabetico, il sindaco di Trapani lo ‘premia’. VIDEO

E’ stato ricevuto a Palazzo d’Alì Guseppe Basile, un cittadino trapanese protagonista di un nobile gesto: il salvataggio di un uomo chiuso in macchina in coma diabetico. Il sindaco Giacomo Tranchida, ha voluto esprimere tutta la sua più sincera gratitudine e ammirazione per il suo gesto eroico che ha salvato la vita a un uomo in difficoltà: “Il suo atto di solidarietà e prontezza di riflesso è stato fondamentale per garantire l’incolumità della persona coinvolta. La città di Trapani è orgogliosa di avere cittadini come Basile, che dimostrano grande umanità e senso civico”.

