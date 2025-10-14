Salva un uomo chiuso in auto in coma diabetico, il sindaco di Trapani lo ‘premia’. VIDEO

redazione

Salva un uomo chiuso in auto in coma diabetico, il sindaco di Trapani lo ‘premia’. VIDEO

Condividi su:

martedì 14 Ottobre 2025 - 05:47

E’ stato ricevuto a Palazzo d’Alì Guseppe Basile, un cittadino trapanese protagonista di un nobile gesto: il salvataggio di un uomo chiuso in macchina in coma diabetico. Il sindaco Giacomo Tranchida, ha voluto esprimere tutta la sua più sincera gratitudine e ammirazione per il suo gesto eroico che ha salvato la vita a un uomo in difficoltà: “Il suo atto di solidarietà e prontezza di riflesso è stato fondamentale per garantire l’incolumità della persona coinvolta. La città di Trapani è orgogliosa di avere cittadini come Basile, che dimostrano grande umanità e senso civico”.

GUARDA IL VIDEO

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta