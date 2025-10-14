Marsala: è deceduto l’avvocato Sebastiano Isidoro Genna

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’avvocato penalista Sebastiano Isidoro Genna. Da alcuni mesi in gravi condizioni di salute, il legale marsalese è deceduto presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove era da tempo ricoverato. Aveva 73 anni.

Sebastiano Isidoro Genna era un professionista molto noto e stimato in città, per la sua competenza e per i valori umani che lo hanno sempre accompagnato nella sua vita: il senso di legalità, la lealtà, il rispetto per gli altri, l’amore e la dedizione per la famiglia. Lascia la moglie, due figli e due nipotini, a cui era molto legato.

La camera mortuaria sarà allestita i locali dell’ospedale “Borsellino”. I funerali si terranno giovedì 16 ottobre alle 10, presso la Chiesa Maria Ausiliatrice dei Salesiani di Marsala.