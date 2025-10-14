L’ex ospedale San Biagio di Marsala diventerà Centro per l’Impiego?

La Regione Siciliana ha autorizzato l’intervento di riqualificazione di una porzione dell’ex Ospedale San Biagio di Marsala, destinata a ospitare la nuova sede del Centro per l’Impiego. Con l’emissione del decreto di finanziamento – pari a 850 mila euro provenienti da fondi PNRR – si chiude l’iter amministrativo avviato con una delibera della Giunta comunale, che ha previsto l’utilizzo di alcuni locali dell’edificio di Piazza San Francesco attualmente in disuso. Il progetto prevede l’adattamento funzionale della parte ad angolo del piano terra, compresa tra via Colocasio e via Diaz, con lavori che saranno eseguiti dal Comune di Marsala, in qualità di soggetto attuatore. Resteranno invariati gli spazi già utilizzati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che continueranno ad accogliere servizi come Guardia Medica, Consultorio Familiare, Centro Alzheimer, Centro per la Salute e Servizio Dialisi.

L’intervento, atteso da diversi anni, è stato condiviso dall’ASP di Trapani – proprietaria dell’immobile – e dalla Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato competente. Il sindaco Massimo Grillo ha annunciato che a breve sarà sottoscritto il contratto di comodato d’uso con l’ASP, della durata di 25 anni, per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento edilizio. L’obiettivo è completare gli interventi entro il prossimo mese di giugno. Il progetto rientra nella pianificazione urbanistica approvata per il 2024, che include anche la riqualificazione delle aree limitrofe di Piazza Francesco Pizzo e Piazza Marconi, con l’intento di restituire centralità e funzione sociale a spazi urbani strategici per la città.