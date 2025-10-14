Dalla confisca alla rinascita: un complesso societario acquisisce Baglio Basile e Delfino Beach

Una cordata per acquistare due strutture alberghiere tra Marsala e Petrosino. Il complesso societario CDSHotels ha acquistato il Baglio Basile e il Delfino Beach Hotel. L’apertura ufficiale è prevista per la primavera del 2026, ampliando così la presenza del gruppo anche nel versante occidentale dell’isola, dopo i recenti ingressi di Città del Mare e Baia Taormina. Le due strutture – che usualmente svolgono diversi servizi tra cui quello di sala ricevimenti – sono parte di un’operazione immobiliare che si colloca all’interno di un contesto più ampio e delicato. Entrambi gli hotel erano infatti di proprietà dell’imprenditore Michele Licata, al centro di una lunga vicenda giudiziaria conclusasi nel 2023 con la confisca definitiva di beni per un valore stimato in 127 milioni di euro.

Vicende giudiziarie tra evasione fiscale e auto-riciclaggio

Michele Angelo Licata, imprenditore noto nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, è stato oggetto di un’approfondita indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta di evasioni fiscali milionarie. Le indagini hanno riguardato il periodo tra il 2006 e il 2013, durante il quale il gruppo Licata avrebbe evaso imposte – tra IVA e altre tasse – per una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro. Dopo una prima condanna a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni in abbreviato, la pena è stata ridotta in via definitiva a due anni e mezzo per frode fiscale, mentre è stata dichiarata prescritta l’accusa di truffa ai danni dello Stato. Licata è stato assolto dall’accusa di malversazione. Tuttavia, la Corte d’appello di Palermo ha riconosciuto la “pericolosità sociale” dell’imprenditore, disponendo la misura preventiva della sorveglianza speciale e confermando in larga parte il sequestro dei beni già disposto in primo grado. Nel gennaio 2024, un ulteriore colpo giudiziario: la conferma in appello della condanna a 5 anni per auto-riciclaggio, a conclusione di un processo che ha portato al più grande sequestro di beni mai effettuato in Sicilia in ambito tributario.

Delfino Beach Hotel

Le strutture acquisite da CDSHotels

Baglio Basile, situato tra Marsala e Mazara del Vallo, è una residenza signorile dell’Ottocento trasformata in un hotel elegante con 217 camere, una Spa e un ristorante. Il Delfino Beach Hotel invece, affacciato sul mare di Marsala, con 225 camere, spiaggia privata, piscine, animazione, impianti sportivi e formula All Inclusive.

CDSHotels: un gruppo in crescita

Con questa operazione, CDSHotels – società con sede legale a Lecce, guidata da un organo amministrativo che include Fioravante Totisco – porta a 14 il numero totale delle strutture gestite tra Puglia e Sicilia. Il gruppo dispone oggi di 2.415 unità abitative e 11 Spa, tra cui il centro benessere “Il Melograno”, il più grande del Salento. L’offerta CDSHotels spazia dal turismo balneare al segmento MICE, grazie a 36 sale convegni, mantenendo un forte impegno verso sostenibilità, accessibilità e innovazione tecnologica. Con l’acquisizione di Baglio Basile e Delfino Beach Hotel, il gruppo pugliese conferma la sua strategia di espansione nel Sud Italia e la volontà di valorizzare il patrimonio turistico del territorio, contribuendo anche al rilancio di strutture segnate da un passato controverso.