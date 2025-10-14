“Bugia”, il nuovo singolo dell’interprete trapanese Mariel. VIDEO

L’uscita del nuovo singolo di Mariel, ovvero Mariel Inglese, artista emergente trapanese, dal titolo “Bugia”, è accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube. Quest’ultimo, semplice ma d’impatto, mette in risalto in maniera ironica, le tante personalità dell’artista. Il brano tratta di amori finiti a causa della poca onestà delle persone ed è costruito su una chiave ironica e divertente, con sonorità fresche ed orecchiabili. “Spesso in alcune relazioni ci si dimentica di essere in due e saltano fuori problematiche che ricadono facilmente sul tradimento, sulle bugie e sui litigi. Sarebbe molto più costruttivo aprirsi al dialogo e rimanere fedeli ad una sola persona, crescendo insieme e affrontando le difficoltà con onestà reciproca – dichiara Mariel -. Ultimamente, soprattutto nella nuova generazione, è sempre più complicato mettersi nei panni dell’altro e instaurare un rapporto di fiducia nella persona che si ha affianco, soprattutto a causa dei social e della facilità di mettere like, chattare con nuove persone e controllare costantemente i telefoni del partner”.

