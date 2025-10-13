Premio 91025: nasce il riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”

Il Premio 91025 giunge quest’anno alla sua XI edizione e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e significativi per la città di Marsala. L’evento, ideato e diretto da Filippo Peralta, che nel tempo ha premiato personalità, realtà e istituzioni che si sono distinte per impegno, valore e contributo al territorio, si arricchisce quest’anno di una nuova sezione speciale: il riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”. Questa nuova categoria nasce per dare voce e visibilità a tutti quei marsalesi che hanno realizzato la loro attività o professione all’estero, raggiungendo traguardi importanti e contribuendo a portare con orgoglio il nome di Marsala oltre i confini nazionali.

“Ogni anno viviamo grandi emozioni nel raccontare le storie di chi fa grande la nostra città – dichiara Filippo Peralta, ideatore e patron del Premio –, ma quest’anno vogliamo dare spazio anche a chi, pur lontano, continua a rappresentare i valori e la passione della nostra terra. Marsala è nel cuore di chi la ama, ovunque si trovi.” Il Premio 91025 – XI Edizione si terrà domenica 16 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala, che per la prima volta ospiterà la manifestazione in un contesto prestigioso e simbolico per la cultura cittadina. Un ringraziamento speciale va a tutte le imprese e realtà sponsor che, con il loro contributo, rendono possibile la realizzazione dell’evento e testimoniano il valore della collaborazione tra mondo produttivo e iniziative culturali.L’organizzazione invita cittadini, associazioni e connazionali all’estero a segnalare storie di successo di marsalesi nel mondo, affinché possano essere prese in considerazione per il nuovo riconoscimento. Le segnalazioni possono essere inviate tramite i canali ufficiali del Premio 91025.