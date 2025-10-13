“Non siamo solo mare”, il progetto musicale digitale di Trapanesi Artificiali. ASCOLTA

“Non siamo solo mare”, è un progetto musicale nato dal profilo social Trapanesi Artificiali, che da due mesi racconta con ironia personaggi, luoghi e detti trapanesi attraverso la voce e l’immagine di Giacomino, una tartaruga antropomorfa diventata simbolo della pagina. Si tratta di un brano che potrebbe entrare nella storia come un possibile primato in Italia: si tratterebbe, infatti, del primo feat tra un personaggio digitale e un’artista reale. Il condizionale è d’obbligo: tanti negli ultimi mesi hanno infatti utilizzato l’intelligenza artificiale per creare brani musicali ma – al momento – nessuno aveva inciso un brano creando quindi un vero e proprio duetto con un artista in carne ed ossa.

ASCOLTA NON SIAMO SOLO MARE SU SPOTIFY

“Con questo profilo ho riscoperto Trapani e le persone che la vivono ogni giorno. Talenti veri, cuori che hanno dato fiducia senza esitazione. Questa canzone, interamente scritta da Giacomino, è un ringraziamento a chi fin dal primo momento ha risposto, condiviso e sostenuto il progetto” racconta l’autore della pagina che si cela dietro l’artista. Nella canzone la voce artificiale di Giacomino duetta con quella reale di Biancamare, giovane cantante trapanese che interpreta il ritornello. “Per rendere il ringraziamento ancora più forte ho scelto una voce autentica, quella con cui ho interagito di più in questi mesi. Floriana Poma in arte Biancamare ha accettato la proposta di cantare senza conoscermi di persona e senza leggere il testo in anticipo” aggiunge l’autore. “La musica è un’arte che nasce per unire, non per dividere. Con Non siamo solo mare abbiamo voluto dimostrare che reale e digitale possono incontrarsi e creare qualcosa di autentico. Due mondi apparentemente lontani che, invece, possono fondersi in un’emozione comune. In un periodo in cui si discute tanto di intelligenza artificiale, questa canzone vuole essere un piccolo inno alla curiosità, alla collaborazione e alla possibilità di costruire insieme, umani e algoritmi, nuove forme di espressione“.