Marsala vuole costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili

Verso la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio comunale di Marsala. L’obiettivo è quello di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.), fornendola ai partner della Comunità a prezzi più vantaggiosi di quelli di mercato. A tal fine, il competente Assessorato diretto da Giuseppe Lombardo ha pubblicato un ulteriore Avviso – online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/manifestazione-d-interesse-per-la-partecipazione-alle-comunita-energetiche-rinnovabili – in cui sono fissate le modalità di presentazione della manifestazione di interesse, da far pervenire entro il prossimo 31 ottobre. La partecipazione è aperta a persone fisiche e piccole imprese, nonché agli Enti del Terzo settore e di Protezione ambientale. In diversi incontri pubblici, l’Amministrazione comunale – in collaborazione con esperti del settore – ha evidenziato le positive ricadute in termini economici e sociali delle CER e, pertanto, invita cittadini e imprese ad aderire al progetto ambientale.