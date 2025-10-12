Marsala: bruciato il chiosco di una pescheria all’Antico Mercato

Un incendio di matrice dolosa è avvenuto questa notte all’Antico Mercato di Marsala. Le fiamme hanno completamente distrutto il chiosco della pescheria di Daniele Crimi. Il titolare è stato avvertito in mattinata dai Carabinieri di Marsala, intervenuti sul posto in seguito all’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Calatafimi, che a loro volta si sono adoperati per l’estinzione del rogo. Il giovane ha sporto denuncia per l’episodio. Delle indagini si occuperanno i militari dell’Arma. Numerosi i messaggi di solidarietà pubblicati sui social a sostegno di Crimi, molto conosciuto in città.