Il Marsala Futsal vince il derby con il Mazara

Un Marsala Futsal resiliente, è proprio il caso di dirlo, non si lascia scappare la vittoria sul campo dei ‘cugini’ del Futsal Mazara per 3 a 4 nella prima uscita stagionale nel Campionato di serie A2 Girone D. Una gara molto diversa rispetto allo scontro in Coppa Divisione. Il Mazara sembra padrone della prima parte del match dove arriva la beffa del Marsala che si porta a casa i primi tre punti con una prova corale, da vero gruppo, nonostante assenze importanti come quelle di De Bartoli, Patti, Bonafede e Romano, mostrando tutta l’esperienza che man mano sta conquistando gara dopo gara, grazie anche alle finali di Coppa conquistate nella passata stagione agonistica che ha portato gli azzurri a sfidare realtà solide del Calcio a 5 del centro-nord. Il Mazara dal suo canto, sfodera un gran carattere e non si lascia intimidire dagli azzurri, in questa occasione ancora guidati in panchina dal secondo Giuseppe Costigliola, in attesa del ritorno di Mister Rafa Torrejon. I gialloblù negli ultimi due minuti dovranno comunque arrendersi alla regola del Marsala: tutti utili, nessuno indispensabile.

Primo tempo

Al fischio d’inizio c’è già il sentore di come andrà questa prima parte della gara: il Mazara fa possesso palla e cerca di costringere, in ripartenza, il Marsala nella sua metà campo. Qualche guizzo per parte con Vallarelli sempre pronto a fermare le incursioni di Joao. Il Marsala resta concentrato, sfrutta qualche buona idea nell’area dei padroni di casa e anzi aspetta l’occasione ghiotta. Accadrà dopo un time out, quando dalla rimessa Cazzin vede Barroso che di tacco sottoporta va in rete. Sul finale, da segnalare solo i tiri di Joao e S. Bruno. Il risultato si fissa sullo 0 a 1.

Secondo tempo

Alla ripresa le squadre scaldano i motori, i toni si alzano, ma un attento Vallarelli respinge fino a qui ogni pressione del Mazara che cerca il pari. Non solo non lo troverà, ma a 7 minuti dall’inizio, da un buon recupero palla di contropiede nasce l’uno-due di Bardan-Cazzin con il piemontese a siglare lo 0 a 2. Il Mazara subisce con dignità e si sveglia dalle due ‘sberle’ lilybetane con il goal di Rivella, un tiro secco da fuori area, per poi riaprire il match di contropiede sulla fascia con un assist per De Marco che la spinge morbida alle spalle di Vallarelli. E’ 2 a 2. Una gioia per gli uomini di Bruno che dura pochissimo perchè Barroso – uomo decisivo in ogni azione da goal del Marsala – intercede una distrazione difensiva degli avversari lanciando Sanalitro che non sbaglia il 2 a 3. Sarà un finale al cardiopalma: il Mazara riagguanta il pari con Bruno con assist del portiere nel corso di un power play “tutto per tutto”; nei 2 minuti al termine, calcettisticamente di fuoco, al Marsala fa gola la porta sguarnita del Mazara, che rischia inevitabilmente col portiere di movimento: Tendero in scivolata trova la porta e Bardan non fa altro che spingerla in rete. La gara terminerà così sul 3 a 4 per gli azzurri che hanno reso felice Mister Torrejon.

Tabellino

Reti: Barroso, Cazzin, Sanalitro, Bardan – MF2012; Rivella, De Marco, Bruno – FM2020

Arbitri: Andrea Crescenzio (sez. di Aprilia) Arbitro 1, Andrea Pulimeno (sez. di Roma 1) Arbitro 2, Claudio Martinico (sez. di Marsala) crono.