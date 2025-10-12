Assegnazione loculi al Cimitero di Marsala, Genna: “Violato il Regolamento, ci sono disparità”

La consigliera comunale Rosanna Genna ha presentato un’interrogazione a risposta scritta in merito all’applicazione della Delibera di Giunta n. 277 del 14 luglio 2023, che riguarda l’assegnazione dei loculi nel cimitero comunale. Al centro della questione, la presunta violazione dell’Art. 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 3 maggio 2007.

“Modificato un regolamento con atto non competente”

La consigliera Genna contesta il fatto che la delibera della Giunta abbia introdotto deroghe al principio di assegnazione “in ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l’alto”, così come sancito dal Regolamento consiliare, che in quanto atto di rango superiore, può essere modificato solo dal Consiglio Comunale stesso. Secondo quanto sostenuto da Genna, la delibera giuntale avrebbe avuto efficacia immediata, generando disparità sociali e consentendo assegnazioni in deroga al principio di progressività, alterando così la logica dell’assegnazione e favorendo scelte arbitrarie di loculi posti a piani intermedi o superiori. Oltre alla violazione normativa, si configura anche un potenziale danno erariale: i loculi situati a piani più alti, avendo un costo di concessione maggiore, se assegnati al prezzo del primo piano, avrebbero comportato un minor incasso per le casse comunali.

Le richieste della consigliera

Nell’interrogazione, Rosanna Genna chiede al Sindaco e alla Giunta:

Quanti cittadini hanno usufruito dell’assegnazione in deroga e l’elenco dettagliato dei loculi assegnati in violazione del criterio di progressività. La quantificazione del minor incasso per il Comune, con esibizione dei calcoli relativi al presunto danno erariale. Le motivazioni giuridiche e tecniche che hanno portato la Giunta ad adottare un atto in contrasto con un regolamento consiliare. Quali provvedimenti correttivi si intendano adottare per ristabilire la legalità amministrativa, tra cui l’annullamento delle assegnazioni irregolari e/o della stessa Delibera n. 277/2023.

La consigliera chiede inoltre che, in caso di conferma del danno erariale, il minor incasso venga addebitato al Responsabile del Procedimento e/o al Dirigente di Settore, e che venga data comunicazione agli organi competenti in materia di controllo, come la Corte dei Conti.