Settimana della Protezione Civile, due iniziative a Trapani

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile dal 5 al 13 ottobre, istituita nel 2019 in concomitanza con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, si terranno, con il coordinamento delle Prefetture, le attività promosse da amministrazioni locali, Vigili del fuoco, strutture operative del Sistema di protezione civile, scuole e volontariato, al fine di contribuire a diffondere la cultura della prevenzione come patrimonio comune.

In particolare a Trapani, il prossimo lunedì 13 ottobre, sono previsti due momenti che mirano a consolidare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, fornire maggiore consapevolezza sui rischi connessi alle situazioni emergenziali.

Nel corso della mattinata, in Piazza Vittorio Emanuele ci sarà una mostra statica con gazebo informativi della Protezione civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco di Trapani, della Croce Rossa Italiana e Associazioni di volontariato e, al contempo, verranno effettuate le prove di evacuazione dell’Istituto Comprensivo Statale Bassi-Catalano di Trapani e dei locali della Prefettura.

Alle ore 16, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si terrà un dibattito dal titolo “I Sindaci del territorio incontrano le componenti della Protezione Civile”, con la partecipazione dei Sindaci della Provincia e le componenti del Centro Coordinamento Soccorsi.