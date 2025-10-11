Marsala: convocate due sedute del Consiglio comunale. Ci sono altri 16 debiti fuori bilancio da approvare

Due sedute del Consiglio comunale di Marsala sono state convocate dal presidente Enzo Sturiano. Si tratta di una convocazione “con carattere d’urgenza”, alla luce della necessità di provvedere all’approvazione di due delibere di variazione al bilancio di previsione 2025/2027, ma anche (ancora una volta) al riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio (ben sedici).

Inoltre, figurano all’ordine del giorno anche i punti riguardanti il nuovo Statuto di Marsala Servizi (la partecipata municipale che raccoglierà l’eredità di Marsala Schola) e il regolamento sulla movida serale.

Complessivamente, dunque, i punti all’ordine del giorno saranno 23. Le sedute consiliari sono state programmate per mercoledì 15 ottobre e martedì 21, nella consueta sede di Sala della Lapidi (Palazzo VII Aprile), a partire dalle 17.