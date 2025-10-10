A Mazara l’evento F@Mu al Museo Nazionale degli Scacchi￼

Inizia domenica 12 ottobre anche a Mazara, la manifestazione F@Mu 2025 organizzata dall’Associazione Nazionale Famiglie al Museo con la partecipazione di centinaia di musei in tutta Italia. A Mazara il Museo degli Scacchi che aderisce annualmente, apre le porte gratuitamente ai tutti i bimbi accompagnati dai genitori. Una settimana in cui poter visitare gratuitamente con tutta la famiglia il primo e unico Museo Nazionale degli Scacchi in Italia che si trova in Via Genova,23. Anche quest’anno in collaborazione con lo Scacco Club Mazara si svolgeranno progetti speciali e iniziative che celebrano questo evento che parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica e cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale. Non mancherà infine come ogni anno il “concorso artistico”, dedicato ai bambini che parteciperanno all’evento. Il Museo inviterà i bambini a “raccontare” la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno.

Il programma:

Domenica 12 ore 09-19 Visite al Museo su prenotazione Tel. 3392026556.

Lunedì 13 e Martedì 14 Mini Corsi per bimbi di scuola primaria.

Mercoledì 15 Torneo Santa Teresa d’Avila.

Giovedì 16 Mini Corsi per bimbi di scuola primaria.

Venerdì 17 Torneo F@MU

Sabato e Domenica 09-19 Visite al Museo su prenotazione Tel. 3392026556.