Marsala: tutte le proiezioni nelle sale cinematografiche

Nuove programmazioni cinematografiche nelle sale marsalesi. Al Cinema Golden arriva “Tron Ares” alle ore 17, 19 e 21. Un programma digitale altamente sofisticato, Ares, interpretato dall’attore e cantante Jared Leto, viene inviato nel mondo reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. Al Cine Don Bosco di vicolo Stovigliai (via Roma), doppia proiezione con “La voce di Hind Rajab”, un film che racconta le brutture sulla striscia di Gaza, tema drammaticamente quotidiano, che continuerà solo alle ore 21.30. Alle ore 16 e alle 19.30 invece, sarà proiettato il film “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi nei panni di Sandra, una libraria che vive in solitudine e che si trova a gestire il bimbo della vicina che va a partorire ma muore dando alla luce una neonata.