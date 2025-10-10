Marsala, il centrodestra alla ricerca (ancora) di un candidato sindaco

E’ trascorsa non certamente dal punto di vista meteorologico, l’estate e la politica a Marsala è rimasta “calda”, anzi caldissima. Nel centrodestra le riunioni annunciate si sono tenute e anche con una ricorrenza abbastanza ravvicinata. Sono state riunioni “plenarie” che riguardano tutti i partiti e i movimenti dello schieramento. Ma anche riunioni interne ai partiti che stanno prendendo posizioni con comunicati ufficiali. La scorsa settimana è circolata la voce che il partito di Fratelli d’Italia guidato a Marsala dal coordinatore Michele Debonis, avrebbe proposto al tavolo del centro destra un proprio candidato alla carica di sindaco. “Abbiamo tenuto una riunione del gruppo dirigente comunale e provinciale – ci ha detto il pediatra marsalese -. Qui non si tratta di proporre nomi. Anche il nostro partito ha nel suo interno personalità in grado di scendere in campo. Tuttavia il partito è come sempre, a disposizione del centrodestra”. I Meloniani di Marsala per il momento non hanno proposto un proprio candidato, ma come ci ha detto Debonis lavorano per un candidato che abbia il consenso di tutto il centro destra.

“Solo uniti possiamo vincere nell’interesse della Città – ci dice Debonis -. Contiamo di coordinarci insieme agli alleati e ai movimenti civici e presentare al più presto il nostro candidato alla carica di sindaco per la scadenza della prossima primavera del 2026. Occasione in cui si rinnoverà il Consiglio comunale e in questa direzione stiamo approntando una nostra lista di partito”. Un possibile candidato che ha partecipato alle riunioni del centro destra proponendo la sua candidatura a sindaco della città. Nei prossimi giorni pubblicheremo un intervista rilasciata alla nostra testata da Leonardo Curatolo. Per adesso possiamo anticipare che malgrado alcune insistenze. L’imprenditore marsalese ha lasciato il tavolo per annunciare un sua autonoma candidatura con il movimento da lui fondato: Marsala Futura. Scartata (per il momento?) la ricandidatura del sindaco in carica Massimo Grillo, la bilancia dei suoi possibili successori tende un giorno verso un candidato e la settimana dopo verso un altro.

Per tutta l’estate, il centrodestra ha pensato al presidente dell’Airgest Salvatore Ombra, ritenendolo soggetto elettoralmente molto forte. Ombra da quanto è trapelato attenderebbe il via dai suoi referenti palermitani, ma non sembra entusiasta della possibile sua candidatura (e infatti ha quasi sempre escluso un suo coinvolgimento in prima persona). Tra i moderati anche Nicola Fici è ultimamente salito di quota. Consigliere comunale in carica ha da tempo lasciato la sua postazione di politico di centro sinistra. E’ gradito a tanti ma ad alcuni partiti il suo passato recente e la sua provenienza dallo schieramento opposto lascia perplessi. Nelle ultime riunioni è stata presenta l’ex sindaca Giulia Adamo. Non si è parlato ufficialmente di una sua candidatura, tuttavia alcuni sussurri sono trapelati e se servisse ad unire tutto il centro destra l’ex parlamentare regionale potrebbe essere disponibile. Poi ci potrebbero essere alcune candidatura più “interne” come quella del leader di ProgettiAmo Marsala Paolo Ruggieri.