Marilena Renda e “Cinema Persefone” senza major vince il Premio Strega Giovani Poesia

Marilena Renda, poeta e traduttrice gibellinese, ha vinto la terza edizione del Premio Strega Giovani Poesia, assegnato da una giuria di oltre quattrocento studenti di scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all’estero. Lo Strega Giovani, offerto dalla Banca BPER, è un premio speciale che ha come obiettivo la diffusione della poesia italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani adulti. Renda era nella cinquina finalista del Premio Strega Poesia 2025 con Cinema Persefone, il suo ultimo libro, pubblicato nel 2024 da Arcipelago Itaca. Gli altri quattro finalisti erano Alfonso Guida, Giancarlo Pontiggia, Jonida Prifti e Tiziano Rossi. Un riconoscimento prestigioso che arriva a compimento di una lunga e costante militanza letteraria, spesso lontana dai riflettori del mainstream.

“Noi poeti non pubblicati dalle major portiamo, credo, l’onestà del nostro percorso, il nostro senso critico, e la possibilità, per il lettore, di accedere a esperienze testuali diverse”, ha commentato l’autrice siciliana nel corso di una recente intervista, a proposito della sua partecipazione al premio. Classe 1976, Marilena Renda ha pubblicato, tra gli altri, il poema corale Ruggine (dot.com press 2012), ispirato alla notte del terremoto del Belice del ’68, finalista al Premio Delfini nel 2009 e al Premio Carducci nel 2013, Arrenditi Dorothy (L’orma 2015), La sottrazione (Transeuropa 2015), il romanzo Regali ai fantasmi (Mesogea 2017), Fate morgane (L’Arcolaio 2020) e Fuoco degli occhi (Aragno 2022). Ospite per la prima volta a Marsala nel 2020, nell’ambito della rassegna “Autori & territori”, curata da Francesco Vinci al Convento del Carmine, e poi protagonista di un reading di poesia, assieme a Vito Bonito, nell’edizione del 2023 del Festival “Il mare colore dei libri”, Marilena Renda si conferma così una delle voci poetiche siciliane più interessanti del panorama attuale.