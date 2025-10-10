A “Il mare colore dei libri” sinergia tra Festival, Filippo Peralta presenta Marsala Noir. VIDEO

“Il mare colore dei libri” non è solo un festival in cui presentare i propri lavori letterari, ma è anche un Festival di sinergie e incontri, quelli per la cultura. Il 20 e 21 settembre scorsi, al Parco Archeologico Lilibeo, grazie alla Navarra Editore, alle realtà editoriali indipendenti e alle associazioni e accaduto anche questo: dare voce ad un mondo culturale, letterario, librario, fatto anche di talk e momenti musicali come avverrà al Marsala Noir Festival, un contenitore dedicato allo specifico ed appassionante mondo del noir che vede l’organizzazione di Filippo Peralta all’interno sempre del Parco Lilibeo diretto da Anna Occhipinti. L’evento si terrà il 17 e 18 ottobre.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA