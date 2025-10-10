E’ Geek il nuovo brano dei Love Ghost con Ervin River. ASCOLTA

“Geek” è il nuovo brano della band Love Ghost realizzato in collaborazione con Ervin River. Fondendo due lingue e traendo ispirazione da 2hollis e 100 gecs, il brano cattura quell’energia anticonformista e ribelle, allo stesso tempo caotica e sentita. Ricordate la prima volta che avete visto Superbad o Kick-Ass? Quei classici cult di fine anni 2000 ci hanno regalato antieroi nerd che sembravano crudi, imperfetti e umani: con cui era facile ridere e con cui era ancora più facile identificarsi. I Love Ghost continuano a combinare alternative rock, grunge, metal, pop-punk, hard rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso in modo diretto traumi e problemi di salute mentale.

