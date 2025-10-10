Cimitero di Marsala: al via gli interventi di manutenzione del verde ￼

Intanto, proseguono i lavori di manutenzione delle aree a verde all’interno del Cimitero comunale, programmati dall’Amministrazione comunale. Lo rende noto il settore Servizi Pubblici Locali, diretto da Annalisa La Rocca, che ha affidato l’appalto alla ditta locale Edil Project. L’intervento comprende la scerbatura dei viali, strade, corridoi e balconi, oltre alla potatura di alberi, siepi e arbusti, secondo le indicazioni del direttore dei lavori, ing. Giuseppe Alcamo, e del geom. Francesco Buffa. Attualmente, gli operai sono impegnati nell’area dedicata alle inumazioni, per poi proseguire nelle altre zone del cimitero. “La cura e il decoro del Cimitero sono una priorità per questa Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Di Girolamo -. Sono interventi che garantiranno un ambiente più dignitoso e ordinato per i cittadini che vi si recano a visitare i propri cari”.