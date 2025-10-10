L’Alcamo Pallamano riparte dalla B contro il Marsala l’11 ottobre

Riparte da dove aveva finito il 14 maggio con la vittoria del campionato l’Alcamo Pallamano. In poco meno di un anno e mezzo sono accadute molte cose. Dopo le dolorosa rinuncia prima al Campionato di Serie A/2 e subito dopo a quello di Serie B, la società alcamese riparte proprio dal Campionato cadetto, con una squadra che sicuramente sarà la più giovane della sua storia. Si parte sabato 11 ottobre, alle 18.30, al Nuovo Pala Verga contro il Marsala, pronostico tutto per i cugini marsalesi di Vito Di Giovanni accreditati ad essere la principale antagonista con la Th Mascalucia, dell’Aretusa Siracusa grande favorita per la vittoria finale del Campionato Cadetto.

Un’avventura impegnativa ma al tempo stesso entusiasmante per i ragazzi dell’under U/16, chiamati a cimentarsi in un campionato con avversari sicuramente più esperti e forti fisicamente, ma la società ha scelto di scommettere tutto su questi giovanissimi, dopo un cambio generazionale che ha portato per le più svariate motivazioni i migliori giocatori fuori dai radar dell’Handball. Guida Tecnica affidata a Benedetto Randes che avrà come secondo Giuseppe Polizzi, i due tecnici avranno il gravoso impegno di guidare i giovani della Pallamano cittadina anche nel Campionato di categoria, dove si spera di fare meglio delle ultime stagioni, con i giocatori praticamente impegnati con due partite a settimana tra Serie B e Under 16.