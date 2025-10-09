Mazzeo: “Trapani Shark in Europa è un traguardo che unisce, non divide”

In un momento in cui il clima politico trapanese appare attraversato da tensioni e contrapposizioni, arriva un messaggio di gratitudine e unità dal Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Alberto Mazzeo, che interviene per celebrare lo storico traguardo raggiunto dalla Trapani Shark, la squadra di basket che ha conquistato l’accesso alla Champions League, il massimo palcoscenico europeo della Pallacanestro. “Desidero esprimere – dichiara Mazzeo – il più sincero e sentito ringraziamento alla società Trapani Shark, alla sua dirigenza, allo staff tecnico, agli atleti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato. L’accesso alla Champions League non è solo una vittoria sportiva, ma un evento che riempie d’orgoglio l’intera comunità trapanese, proiettando il nome della nostra città in Europa e nel mondo“.

Il Presidente Mazzeo ha voluto sottolineare anche il ruolo dei tifosi e della cittadinanza nel sostenere la squadra in maniera esemplare: “Un ringraziamento speciale va alla Città di Trapani e ai suoi tifosi, che ancora una volta hanno dimostrato signorilità, correttezza e una passione autentica, confermando quei valori di civiltà e sportività che da sempre ci rappresentano“. In un passaggio che sembra voler gettare acqua sul fuoco delle recenti frizioni tra il presidente della squadra, Valerio Antonini, e l’Amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, Mazzeo ha lanciato un messaggio distensivo: “Questo traguardo non è soltanto una vittoria sportiva, ma un simbolo di coesione e orgoglio cittadino, che deve continuare a ispirare tutti noi – dentro e fuori dal campo. Lo sport, quando raggiunge questi livelli, ha il potere di unire una comunità, superando le differenze e valorizzando ciò che abbiamo in comune: l’amore per la nostra città“.

Con queste parole, il Presidente del Consiglio Comunale prova a restituire un’immagine di compattezza istituzionale, invitando tutte le componenti politiche e sociali a non perdere di vista l’interesse collettivo, specialmente quando si celebrano momenti di grande visibilità e riconoscimento internazionale come quello vissuto dalla Trapani Shark. “È nostro dovere – conclude Mazzeo – accompagnare con rispetto e responsabilità questi successi, affinché possano diventare un volano per la crescita culturale, sociale ed economica di Trapani“.