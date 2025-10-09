Marsala: ad Otium il libro dello psicologo Martino Lo Cascio

L’associazione Otium di Marsala, nella sua sede di via XI Maggio 106, ospita domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 18, l’autore Martino Lo Cascio, psicologo e psicoterapeuta, che presenta l’ultimo libro “Il quadrato magico” (edizioni Mesogea Messina). Si tratta dell’appuntamento che apre la programmazione autunno/inverno della biblioteca sociale. In dodici edicole, che corrispondono ai capitoli di questo romanzo di città, Martino Lo Cascio percorre in parole e immagini lo spazio di quel quadrato che ha per vertici il porto, il carcere, la stazione Notarbartolo e piazza Lolli a Palermo. Cammina, ricorda, raccoglie reperti di storia, d’immaginario e dispiega un atlante di memorie personali e collettive che hanno negli anni Cinquanta il punto di origine di una narrazione al contempo intima e corale. Nel corso dell’incontro verrà presentata al pubblico l’intera programmazione autunno inverno 2025-2026 ricca di nuovi incontri culturali, musicali ed artistici.