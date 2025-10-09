Amministrative, Pietro Pizzo: “Amo Marsala e sono a disposizione della mia città”. VIDEO

Pietro Pizzo ex senatore, più volte deputato e assessore alla Regione Sicilia, amministratore per decenni al comune di Marsala, attualmente ricopre su nomina sindacale, la carica di presidente della commissione toponomastica.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Nel settore avete svolto un lungo lavoro che ha portato alla nuova intitolazione di strade e località cittadine…

“Intanto comunico che proprio in questi giorni su proposta della commissione Toponomastica, è stata intitolata una strada al senatore comunista Pino Pellegrino, figura di notevole spessore della nostra città. Ringrazio i componenti della commissione con cui ho collaborato in questi anni. Abbiamo individuato figure di spessore del passato della nostra città e altre magari più giovani che sono tragicamente scomparse, e titolato loro siti e affisso targhe alla memoria. Ma stiamo continuando il lavoro proponendo di intitolare strade a personaggi di spessore nazionale come Sandro Pertini il presidente della Repubblica tanto amato dagli italiani, Nilde Iotti la prima donna presidente della Camera dei Deputati e Piersanti Mattarella presidente della Regione ucciso in un agguato mafioso”.

A proposito del fratello del Capo dello Stato, lei quando fu ucciso era assessore della sua Giunta. Che ricordo ha di quella collaborazione? “Mattarella era un uomo di grande levatura, ma anche un lavoratore instancabile. Spesso nelle sere prima di riunioni ufficiali all’Ars, ci invitava a casa sua per discutere le decisioni da proporre all’Aula”.

Lei è stato protagonista per decenni della vita politica e amministrativa della città di Marsala e non solo. Che giudizio si sente di dare alla sindacatura di Massimo Grillo che va a scadere?

“All’inizio ha certamente trovato difficoltà di ambientamento. Non è facile amministrare un territorio come quello della città lilibetana. Ci sono responsabilità politiche certamente, ma anche difficoltà burocratiche a cui si aggiunge a volte il disinteresse dei cittadini. Oggi però vedo che l’impressione che si ha dell’amministrazione è quella che abbia imboccato una via più fattiva”.

Quindi non è difficile immaginare un Grillo bis?

“Non posso rispondere a questa domanda. Ho l’impressione che il sindaco uscente si voglia ricandidare, ma leggo anche che il centro destra da cui proviene ha difficoltà a riproporlo. Vedremo”.

Lei potrebbe avere un qualche ruolo nella amministrazione che verrà?

“Per problemi di età come si capisce io non ambisco a nulla. Sono però predisposto verso i partiti e i movimenti per mettere loro a disposizione il bagaglio di esperienza che ho accumulato in tanti decenni. I love Marsala. Amo la mia città e sono pronto. Ringrazio i tanti che mi fermano oppure mi scrivono oltre che per chiedere consigli, anche per invitarmi a scendere in campo con un ruolo in prima persona”.