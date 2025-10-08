Il Tribunale di Trapani ha annullato il fermo dell’ONG Mediterranea Saving Humans. Una decisione importante per la nave che si appresta a salvare vite in mare nel Mediterraneo ed era stata bloccata dal Governo italiano nelle acque trapanesi. Queste le parole di Valentina Villabuona del PD: “Ancora una volta è servito l’intervento del Tribunale di Trapani per ristabilire le regole. Mediterranea ha agito nel pieno rispetto delle leggi e nell’esclusivo interesse dei naufraghi a bordo. Non si può, per ripicca politica, obbligare una nave umanitaria ad arrivare fino a Genova. Le persone in mare si salvano e si accompagnano nel primo porto sicuro. Se ne faccia una ragione Piantedosi e chi, nel Governo, pensa che il diritto si applichi solo quando conviene. Salvare vite non è reato. La persecuzione delle ONG è soltanto l’ennesimo tentativo di spostare l’attenzione dai veri problemi che questo Governo non sa o non vuole”.