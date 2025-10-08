Marsala Noir Festival, prima edizione al Parco Archeologico. Il programma

E’ iniziato il conto alla rovescia a Marsala per la prima edizione del Marsala Noir Festival, l’evento, che non sarà soltanto un appuntamento letterario, ma un vero viaggio nel cuore del giallo, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala. Incontri, dibattiti e presentazioni animeranno una delle aree storiche più importanti della città grazie a un festival che punta a creare un dialogo tra gli autori italiani e il pubblico, offrendo nuove prospettive sulla narrativa poliziesca e investigativa. La manifestazione, direttamente promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nasce da un’idea dello scrittore e autore televisivo Gaspare Grammatico, ed è organizzata dal Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala con il supporto della Peralta Production – Eventi & Comunicazione. La direzione artistica è di Cristina Marra. L’ingresso è gratuito.

Giorgia Lepore

Il programma del Festival Noir

Venerdì 17 ottobre ore 17, i saluti di Anna Occhipinti, direttrice del Parco, Salvatore Quinci, presidente Libero Consorzio Comunale di Trapani, Cristina Mura, Presidente del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e di Cristina Marra; a seguire “Misteri dal passato – La nave punica di Marsala” conversazione con Anna Occhipinti; ore 17.30 “Ombre e luci – Le inchieste” di Matilde Serao, incontro con lo scrittore Massimiliano Virgilio autore di “Buio sulla città” (Feltrinelli); alle 18.45 “Indagini a confronto, Noir, thriller psicologico e police procedural” con Leonardo Torre autore di “Una vite su cui tutto gira” (Affiori) e Salvo Bilardello autore di “Necesse est” (Edizioni creativa); alle 19.30 “I casi alla vecchia maniera del commissario Botero” con Paolo Roversi autore di “L’enigma Kaminski” (Mondadori).

Sabato 18 ottobre alle 16.30 “Quattro passi nel giallo – Sicilia Niura”, ponte culturale col Campania Libri Festival con lo scrittore Giancarlo Piacci, Rosario Russo direttore editoriale dell’Antologia “Isole nere” e con lo scrittore Roberto Mandracchia, interviene Jana Cardinale; alle 17.15 “Il mio ispettore Gerri” dai romanzi alla serie TV, incontro con la scrittrice Giorgia Lepore autrice di “Forse è così che si diventa uomini” (E/O); alle ore 18 “Indagini nella Storia e storie da indagare” con lo scrittore Alessandro Maurizi autore di “Gli invisibili di san Zeno” (Mondadori), interviene la criminologa Giusy La Piana; alle 18.45 “Narrativa Noir e Dinamiche legali”, con il legale Vito Cimiotta, dalla credibilità procedurale nelle letture delle indagini narrative a riflessioni su legalità, memoria e diritti; alle 19.15 “Cronache dall’abisso, Serial Killer – Predatori di uomini tra fiction e realtà, due indagini del criminologo Silio Bozzi” con il contrappunto musicale di Gino De Vita.