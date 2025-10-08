A Marsala il convegno su “Possessioni diaboliche e malattie” tra scienza e fede

Si terrà sabato 18 ottobre al complesso monumentale San Pietro di Marsala il convegno sul tema “Possessioni diaboliche e malattie: scienza e fede a confronto”, organizzato dalla Diocesi, Conferenza episcopale siciliana, col patrocinio del Comune. Con inizio alle ore 9,30, dopo i saluti del sindaco Massimo Grillo e del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, interverrà padre Gianluca romano, coordinatore della Pastorale esorcistica della Diocesi di Mazara del Vallo. Relazioneranno: fra Benigno Palilla, direttore regionale del Servizio per la Pastorale esorcistica delle Chiese di Sicilia e Salvatore Devy Franzino, medico chirurgo. Concluderà Rossana Messina, medico psichiatra.