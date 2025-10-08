Giornata della Vista, iniziative nelle città trapanesi e al Professionale di Marsala

La Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani (UICI), in collaborazione con IAPB Italia Onlus e con il Lions Club Trapani – 108YB, promuove anche quest’anno le iniziative per la Giornata Mondiale della Vista, in programma dall’8 all’11 ottobre. In questi giorni si potranno effettuare screening oculistici a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica donata dai Lions PRESSO l’Istituto Comprensivo Pertini di Trapani e presso l’Istituto Professionale Cosentino di Marsala che da quest’anno è stato accorpato all’Istituto “Damiani”. Qui in particolare sabato 11 ottobre, dalle ore 9 alle 12, presso la sede di via del Fante 35 potranno sottoporsi allo screening gratuito dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. Durante la mattinata sarà possibile: effettuare screening visivi gratuiti, a cura dell’ortottista Valentina Vinci, ricevere consigli nutrizionali personalizzati, offerti dalla dietista Silvia Vinci.

Prenotazioni al link: https://forms.gle/TMUMhgUdxEgkoTTm8 – oppure tramite il seguente QR-CODE:

Nei pomeriggi, le visite oculistiche verranno eseguite presso il Centro Sociale Anziani di Valderice. Venerdì 10 ottobre nel pomeriggio si terrà una conferenza stampa presso la sede UICI di Trapani, Largo Antonino Via 4, mentre durante le giornate dall’8 al 10 sarà distribuito materiale informativo nelle principali piazze della provincia: a Trapani in Piazza ex Mercato del Pesce, ad Alcamo in Piazza Ciullo, a Marsala presso Porta Garibaldi, a Mazara del Vallo in Corso Umberto I e a Castelvetrano in Piazza Carlo d’Aragona.