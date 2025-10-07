Trapani inaugura il “Giardino della Pace” in viale Marche. VIDEO

In occasione dell’arrivo della Luce della Pace da Betlemme, a Trapani si è tenuta una cerimonia significativa per la comunità locale: l’inaugurazione ufficiale del “Giardino della Pace” in viale Marche. Un’iniziativa dal forte valore simbolico e ambientale, alla presenza del Sindaco Giacomo Tranchida, dei rappresentanti del M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), degli scout trapanesi e della Consulta per la Pace.

La storia del progetto

Il progetto affonda le sue radici nel dicembre 2021, quando il MASCI di Trapani avviò un percorso concreto di impegno civile e ambientale. Il 12 febbraio 2022, infatti, vennero messi a dimora 25 alberelli in un piccolo appezzamento di terreno lungo viale Marche, con l’idea che potessero diventare il nucleo iniziale di uno spazio dedicato alla pace e alla fratellanza tra i popoli. Da quel momento, gli adulti scout si sono presi cura degli alberi, garantendone crescita e vitalità, con l’obiettivo di trasformare quel piccolo angolo verde in un luogo simbolico per tutta la città. Oggi, quella visione si è concretizzata con la dedicazione ufficiale del “Giardino della Pace”: un boschetto che racconta un cammino di speranza, di impegno e di cura per il bene comune. L’inaugurazione cade simbolicamente alla fine del “Tempo del Creato”, il periodo che ogni anno, dal 1° settembre al 4 ottobre, invita a riflettere sulla cura della “casa comune”. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel tema proposto dal Movimento Laudato Si’ per il 2025, che richiama la visione profetica di Isaia 32, 14-18, dove si parla proprio di un “Giardino della Pace”.

L’inaugurazione

Durante la cerimonia è stato inoltre installato un tabellone in legno che descrive le finalità del giardino, affinché anche i passanti possano conoscere il significato di questo luogo speciale. Il Sindaco Giacomo Tranchida, nel suo intervento, ha sottolineato il valore simbolico del gesto: “La pace è come una piantina che poi diventerà un albero adulto. Bisogna prima lavorare il terreno, a metafora della comunità che accoglie, mettere poi a dimora questo seme, questa piantina, innaffiarla ed averne cura ed un giorno diventerà un grande albero con radici ben piantate. Nella simbologia naturale che rispetta le logiche della natura e del creato, nasce e si consolida e si ramifica la pace“. Il “Giardino della Pace” non è solo un luogo fisico, ma un segno tangibile di un impegno collettivo: per la pace, per l’ambiente, per le generazioni future. Un messaggio chiaro che Trapani sceglie di lanciare al mondo, con radici nella terra e lo sguardo rivolto all’umanità intera.