All’ospedale di Marsala l’Interact porta sorrisi e letture ai piccoli pazienti

All’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala i giovani dell’Interact Club locale hanno promosso la quarta edizione dell’iniziativa “Dona una cura con una lettura” per portare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto pediatrico. L’attività, ormai consolidata nel calendario delle iniziative solidali del territorio, ha visto i ragazzi dell’Interact recarsi in visita ai bambini ricoverati, regalando momenti di spensieratezza attraverso la lettura di libri che sono stati poi donati ai piccoli degenti. Non solo letture animate, ma anche giochi e attività ludiche per aiutare i bambini a distrarsi dalle difficoltà del ricovero ospedaliero. All’incontro hanno partecipato il presidente del Rotary Club Marsala Antonio Giovanni De Vita, la delegata Interact Valentina Agoglitta e il prefetto Michele Conticelli, testimoniando l’importanza che il mondo rotariano attribuisce alle iniziative di solidarietà giovanile.

Durante la visita, il presidente del Rotary Club Marsala ha inoltre donato a nome del club un carrello portavivande, rispondendo a una specifica richiesta del reparto di pediatria per migliorare l’assistenza quotidiana ai piccoli pazienti. Il dottor Gaspare Amato, responsabile del reparto, presente all’incontro insieme alle dottoresse Cangelosi e Cangemi, alla Coordinatrice infermieristica Giovanna Pinna e al personale infermieristico e di supporto, ha espresso parole di sincero apprezzamento per l’iniziativa: “Questi ragazzi hanno dimostrato una sensibilità straordinaria. Non si sono limitati a donare libri, ma hanno saputo creare un momento magico di condivisione e gioia per i nostri piccoli pazienti”. Il dottor Amato, visto l’apprezzamento dimostrato da parte dei piccoli degenti per tale iniziativa, ha auspicato che tale esperienza potesse ripetersi, nell’ottica di una sempre maggiore umanizzazione delle cure.

Il Presidente del Rotary Antonio Giovanni De Vita ha accettato l’invito sottolineando come simili iniziative contribuiscano significativamente al benessere psicologico dei bambini durante il percorso di cura. L’iniziativa “Dona una cura con una lettura” conferma l’impegno costante dell’Interact nell’ambito del service e della solidarietà sociale, dimostrando come i giovani possano fare la differenza nella vita della comunità attraverso gesti semplici ma carichi di significato umano.