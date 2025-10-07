A “Il mare colore dei libri” il medico marsalese Antonio Licari presenta ‘Era con i Mille’. VIDEO

Il Festival “Il mare colore dei libri“, dedicato all’editoria indipendente è giunto a Marsala alla sua quinta edizione, quest’anno ha portato tante iniziative, presentazioni di libri, associazioni, incontri e riflessioni all’interno del Museo e del Parco Archeologico Lilibeo grazie alla collaborazione della Navarra Editore con la direttrice Anna Occhipinti. Tra i tanti spunti di riflessione, quello che ha regalato ai presenti l’ultimo lavoro dello scrittore e medico marsalese Antonio Licari, “Era con i Mille” (Stylit). Un romanzo avvincente che esplora risonanze storiche e lotte sociali attraverso gli occhi di personaggi profondamente umani. L’autore riesce brillantemente a tessere una storia che ci immerge nella Sicilia dell’Ottocento, dove ogni personaggio, dal giovane Giovanni al suo antenato Turiddu, è lo specchio di un’epoca di sconvolgimenti. Licari ha conversato con il dirigente scolastico Francesco Marchese e con Loredana Marino.

