Incontro con Adelmo Cervi al Liceo Pascasino di Marsala

L’ANPI di Marsala ha accolto Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi, fucilati il 28 dicembre 1943 dai fascisti a Reggio Emilia.

L’Antifascista Adelmo Cervi ha molto gradito l’incontro organizzato dalla sezione lilibetana dell’Anpi presso il Liceo Pascasino con studenti e studentesse del triennio.

I presenti sono stati gradualmente coinvolti dalla sua storia di bambino di 4 mesi rimasto orfano del padre e degli zii. Come nel suo libro “I miei sette padri” ha raccontato la sua storia che non è soltanto vicenda umana, ma anche la narrazione di un momento storico, fatto di paura, di soprusi, di conflitti e di violenze.

Il presidente dell’ANPI di Marsala, Gaspare Galfano, ha ringraziato Adelmo Cervi per l’impegno profuso nel diffondere, in tutto il Paese, messaggi di Pace e di Democrazia.

L’ANPI ha esteso i propri ringraziamenti anche alla dirigente del Liceo Pascasino, Anna Maria Angileri, alle docenti e agli studenti e alle studentesse che hanno ascoltato le parole di Adelmo Cervi con rispetto e attenzione.