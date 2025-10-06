Marsala, si intitola una strada al senatore Pino Pellegrino

L’Amministrazione comunale di Marsala, su proposta della Commissione Toponomastica e conseguente autorizzazione della Prefettura di Trapani, intitolerà un’area pubblica alla memoria del parlamentare marsalese Giuseppe Pellegrino.

La “Via Sen. On. Avv. Giuseppe Pino Pellegrino” è l’area di circolazione – già prolungamento di via Mario Gandolfo – che dall’incrocio con via Sebastiano Lipari giunge sino all’incrocio con via Tripoli e che prosegue poi per l’attuale “via Vecchia Mazara”.

La Cerimonia di Intitolazione si terrà domani – 7 Ottobre – alle ore 12:00, in prossimità dell’incrocio tra via Lipari e via M. Gandolfo (angolo Cantine Florio), dove sarà scoperta la targa toponomastica.

Sulla decisione interviene il Partito Democratico di Marsala.

“Dopo una lunga attesa, l’intitolazione rappresenta il coronamento di un desiderio diffuso e il riconoscimento tangibile alla memoria di Giuseppe “Pino” Pellegrino (Marsala, 1925 – 2010), figura storica della politica locale e nazionale, Deputato e Senatore della Repubblica, avvocato e sindacalista della CGIL, che ha dedicato la sua vita al riscatto del Sud e all’emancipazione sociale, civile, culturale ed economica di Marsala e dei suoi cittadini.

L’evento giunge a quasi sei mesi di distanza dal 22 febbraio 2025, giorno in cui abbiamo celebrato il centenario della nascita di Pino Pellegrino. In quell’occasione, a Palazzo VII Aprile, la Sala delle Lapidi ospitò una sentita commemorazione che vide la partecipazione delle massime autorità istituzionali e personalità eminenti della politica marsalese.

Durante la cerimonia del Centenario, tutti i partecipanti esaltarono le qualità umane e politiche di Pellegrino. Si fece forte l’auspicio che, alla celebrazione formale, seguisse presto un atto concreto di riconoscimento da parte della città. Tale proposito era stato anche sottolineato nel discorso introduttivo dell’evento, dove si evidenziò che il miglior omaggio sarebbe stato l’intitolazione di una strada alla sua memoria.

Il circolo PD ringrazia L’Amministrazione Comunale e la Commissione Toponomastica presieduta dal Senatore Pietro Pizzo, per aver dato seguito alle istanze di diversi concittadini e del partito stesso”.